الوداد يضم 3 صفقات قبل كأس العالم للأندية 2025

السبت، 24 مايو 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي حسم 3 صفقات قبل كأس العالم للأندية 2025.

وضم الوداد كل من نور الدين أمرابط وحمزة هنوري وستيفان عزيز كي.

وينتهي تعاقد أمرابط مع هال سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري بعد الانضمام للفريق لمدة ستة أشهر قادما من أيك أثينا اليوناني.

ويبلغ نور الدين أمرابط من العمر 38 عاما ويلعب كجناح أيمن وسبق له تمثيل منتخب المغرب في 64 مباراة دولية.

وهو الشقيق الأكبر لسفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب الحالي وفنربخشة التركي.

May be an image of ‎text that says '‎في فيإطار إطار تعزيز صفوف الفريق الأول استعدادا للمنافسات القادمة، تعلن إدارة نادي الوداد الرياضي تعاقدها الرسمي مع اللاعبين: نور الدين أمرابط, حمزة هنوري عزيز کي متمنية لهم ولزملائهم موفقا رفقة ولا يسع إدارة نادي الوداد الرياضي إللـ أن تشكر جميع جماهيرها على دعمها المستمر إعلاء لشعار وداد الأمة، فأنتم دائما قلبه النابض. ناديلوادالريافي‎'‎

وينضم البوركينابي ستيفان عزيز كي قادما من يانج أفريكانز التنزاني.

وسجل عزيز كي خمسة أهداف في النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

بينما وقع حمزة هنوري قادما من الفتح الرباطي بعدما سجل 8 أهداف في الموسم المنقضي بالدوري المغربي.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

الوداد ستيفان عزيز كي نور الدين أمرابط حمزة هنوري
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