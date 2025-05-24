رئيس بايرن ميونيخ يكشف النادي الأقرب لضم فيرتز

كشف هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ عن النادي الأقرب لضم فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن.

فلوريان فيرتز النادي : باير ليفركوزن

ودخل بايرن ميونيخ في مفاوضات مع نظيره باير ليفركوزن للتعاقد مع اللاعب الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هاينر لصحيفة أبندزيتنج: "أبلغني ماكس إيبرل أن فلوريان فيرتز يميل للموافقة على عرض ليفربول".

صاحب الـ 22 عاما شارك مع ليفركوزن منذ بداية الموسم في 45 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.

سكاي سبورت ألمانيا، ذكرت في وقت سابق أن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

وانسحب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فيرتز وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

واقترب ليفربول من التعاقد مع جيريمي فريمبونج زميل فيرتز، وأيضا في مفاوضات مع ميلوس كيركيز ظهير بورنموث.

وكان ليفربول قد أعلن تعاقده مع جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا منذ الصيف الماضي على أن ينضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.