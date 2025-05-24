مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) ريال سوسيداد.. سيطرة مدريدية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة هي الأخيرة للوكا مودريت على ملعب سانتياجو برنابيو والأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق 18: سيطرة من ريال مدريد على الكرة لكن دون فرص خطيرة على مرمى سوسيداد.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل