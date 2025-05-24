مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) ريال سوسيداد.. سيطرة مدريدية

السبت، 24 مايو 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

مبابي - برشلونة - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة هي الأخيرة للوكا مودريت على ملعب سانتياجو برنابيو والأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي في مباراته الأخيرة آس: ميليتاو يعود لتدريبات ريال مدريد مؤتمر ماريسكا: هذا موقفنا من اهتمام ريال مدريد بـ إنزو مؤتمر أنشيلوتي الأخير: الفخر الحقيقي هو تدريب ريال مدريد.. وكرة القدم تغيرت كثيرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق 18: سيطرة من ريال مدريد على الكرة لكن دون فرص خطيرة على مرمى سوسيداد.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي في مباراته الأخيرة فليك: أثق في تجديد يامال.. وسترون أسلوب اللعب بالموسم المقبل مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة آس: ميليتاو يعود لتدريبات ريال مدريد بعد 8 أعوام.. رونالدو يبيع أسهمه في ريال بلد الوليد مؤتمر ماريسكا: هذا موقفنا من اهتمام ريال مدريد بـ إنزو القائمة الأخيرة.. تواجد مودريتش ومبابي في وداعية أنشيلوتي ضد سوسيداد
أخر الأخبار
نهائي أبطال إفريقيا – موعد مباراة الإياب بين بيراميدز ضد صنداونز 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
في +95.. رأسية الكرتي تخطف تعادلا مثيرا لـ بيراميدز أمام صنداونز بنهائي أبطال إفريقيا 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس بايرن ميونيخ يكشف النادي الأقرب لضم فيرتز 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) ريال سوسيداد.. سيطرة مدريدية ساعة | الدوري الإسباني
مباشر ملحق الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(0) سندرلاند.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس الرجاء المغربي: بدر بانون رفض عرضا يفوق ما قدمناه 7 مرات ساعة | ميركاتو
أتم مهمته.. نورويتش سيتي يعلن رحيل جاك ويلشير عن تدريبه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي