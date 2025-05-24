مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) ريال سوسيداد.. سيطرة مدريدية
السبت، 24 مايو 2025 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
المباراة هي الأخيرة للوكا مودريت على ملعب سانتياجو برنابيو والأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق.
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ق 18: سيطرة من ريال مدريد على الكرة لكن دون فرص خطيرة على مرمى سوسيداد.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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