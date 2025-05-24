انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ريال سوسيداد.. وداعا لوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة هي الأخيرة للوكا مودريتش على ملعب سانتياجو برنابيو والأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق.

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ق 86 وسط تحية الجماهير.. خروج لوكا مودريتش ونزول تشيما أندريس

ق 84 جوووووول الثاني من مبابي بصناعة فينيسيوس

ق 76 جونزالو جارسيا بدلا من لوكاس فاسكيز

ق 56 فينيسيوس جونيور وخيسوس فاييخو بدلا من براهيم دياز (للإصابة) وأوريليان تشواميني

ق 38 الحارس يتصدى لركلة مبابي ولكن يتابعها في الشباك.. 1-0 للملكي

ق 36 ركلة جزااااء لريال مدريد

ق 18: سيطرة من ريال مدريد على الكرة لكن دون فرص خطيرة على مرمى سوسيداد.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل