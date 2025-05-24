مباشر ملحق الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(1) سندرلاند.. جوووول التعادل

السبت، 24 مايو 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

سندرلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 78: جوووووول التعادل مايندا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم شيفيلد بهدف دون رد

ق 35: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 34: جوووول هاريسون بوروس والثاني

ق 25: جووووول أول شيفيلد تايريس كامبل

ق8. تبديل أول اضطراري لسندرلاند بخروج لوك أونين للإصابة ودخول كريس ميفام.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

شيفيلد يونايتد سندرلاند الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي
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