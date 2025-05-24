انتهت ملحق الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(2) سندرلاند.. تأهل القطط السوداء
السبت، 24 مايو 2025 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة بفوز وتأهل سندرلاند
ق 90+5: جووووووووووووووول قاتل سندرلاند واتسون
ق 78: جوووووول التعادل مايندا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم شيفيلد بهدف دون رد
ق 35: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 34: جوووول هاريسون بوروس والثاني
ق 25: جووووول أول شيفيلد تايريس كامبل
ق8. تبديل أول اضطراري لسندرلاند بخروج لوك أونين للإصابة ودخول كريس ميفام.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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