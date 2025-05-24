رئيس الرجاء المغربي: بدر بانون رفض عرضا يفوق ما قدمناه 7 مرات

السبت، 24 مايو 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

بدر بانون

كشف عبد الله بيرواين، رئيس نادي الرجاء المغربي، تفاصيل جديدة حول انضمام المدافع بدر بانون إلى صفوف الفريق، رغم تلقيه عرضا ماليا ضخما.

وينتهي تعاقد بانون مع قطر القطري بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيرواين في تصريحات إذاعية عبر "راديو مارس": "بدر بانون رفض عرضا يفوق عرض الرجاء بسبع مرات".

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وأضاف "المفاوضات لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وهو لاعب أعتبره أيضا مدربا داخل الملعب ومهم جدا للمجموعة".

موقع البطولة المغربي، ذكر في وقت سابق أن بدر بانون سيكون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المدافع المغربي تأكد عودته لفريقه السابق الراغب في العودة لمنصات التتويج.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الرجاء منحت الثنائي، المدير الرياضي هشام بوشروان، ولسعد الشابي مدرب الفريق الصلاحية الكاملة في اختيار الصفقات الجديدة.

ولعب بانون 15 مباراة مع قطر القطري هذا الموسم، بواقع 12 في الدوري القطري و3 في الكأس.

وكان المدافع المغربي قد انتقل إلى نادي قطر قادما من الأهلي في صيف 2022.

وذلك بعد نحو عامين من انضمامه للمارد الأحمر قادما من الرجاء.

بدر بانون الرجاء المغربي
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