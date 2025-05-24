أتم مهمته.. نورويتش سيتي يعلن رحيل جاك ويلشير عن تدريبه

السبت، 24 مايو 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

جاك ويلشير

أعلن نورويتش سيتي رحيل مدربه جاك ويلشير عن تدريب الفريق.

وكان ويلشيرقد تم تعيينه مدربا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ 33 عاما بدأ مسيرته التدريبية مع شباب أرسنال، قبل الانضمام إلى الدهاز الفني لنورويتش كمدرب مساعد.

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وفي يوم 22 أبريل توللى مهمة الفريق الأول لنورويتش بشكل مؤقت.

وقاد ويلشير تدريب نورويتش في مباراتين فقط وخلالهما فاز الفريق في واحدة وتعادل في الأخرى.

وأنهى نورويتش دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في المركز الـ 13 برصيد 57 نقطة.

وكان ويلشير قد اعتزل كرة القدم مع فريق أراهوس الدنماركي في عام 2022.

وكان بيرنلي وليدز يونايتد قد صعدا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وتقام المباراة النهائية بعد قليل لملحق صاحب المركز الثالث المؤهل للدوري الإنجليزي بين سندرلاند وشيفيلد يونايتد.

جاك ويلشير نورويتش سيتي
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