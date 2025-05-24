رومانو: فيرتز أبلغ ليفركوزن باختياره ليفربول

أبلغ فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، إدارة ناديه بأنه اختار الانتقال إلى ليفربول، بحسب الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو.

ودخل فيرتز دائرة اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى تفضيل فيرتز للانتقال إلى ليفربول تحديدا، ما يفتح الباب أمام الريدز لإتمام الصفقة مع ناديه.

صاحب الـ 22 عاما شارك مع ليفركوزن منذ بداية الموسم في 45 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.

سكاي سبورت ألمانيا، ذكرت في وقت سابق أن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

وانسحب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فيرتز وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.