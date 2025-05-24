تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي في مباراته الأخيرة

السبت، 24 مايو 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال سوسيداد.

ويلتقي ريال مدريد مع سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة ستكون هي الأخيرة لكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الذي سيرحل لتدريب البرازيل.

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ويلعب لوكا مودريتش بشكل أساسي في المباراة والتي ستكون هي الأخيرة له أيضا على ملعب سانتياجو برنابيو إذ سيرحل عقب نهاية كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس.

الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - براهيم دياز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: تيبو كورتوا - فران جونزاليس - يوسف لخديم - جونزالو جارسيا - رامون جاكوبو - فينيسيوس جونيور - خيسوس فاييخو - أندريب تشيما.

وضمن ريال مدريد الحصول على المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة الذي توج باللقب.

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