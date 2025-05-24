فليك: أثق في تجديد يامال.. وسترون أسلوب اللعب بالموسم المقبل

السبت، 24 مايو 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على ثقته في تجديد عقد لامين يامال لاعب الفريق.

ويستعد برشلونة لخوض آخر مبارياته في الموسم بمواجهة أتلتيك بلباو غدا الأحد على ملعب سان ماميس بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تجديد عقد يامال؟ أثق تماما في لامين وهو يعرف ذلك، إنه لاعب يعشق اللعب لبرشلونة".

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وواصل "لاعبو اللاماسيا يبذلون أقصى ما لديهم ويقدمون لنا الكثير، سنرى غدا ما إذا كنا سنلعب بتشكيل كامل من الأكاديمية، أتطلع لرؤية اللاعبين الذين يمكن أن ينضموا في الموسم القادم فهناك شابان رائعان".

وأكمل "أراوخو وقع على تجديد عقده وأثق في أنه سيكون معنا، لقد كان الموسم صعب خاصة في بداياته لكنه استطاع العودة، إنييجو وكوبارسي قدما موسما رائعا لكن أراوخو يمكنه أن يقدم لنا الكثير".

وكشف "سنبدأ فترة التحضيرات للموسم الجديد يوم الأحد 13 يوليو مع تدريبات خفيفة تجريبية أما أول تدريب جاد سيكون يوم الإثنين".

واستمر "سأذهب في عطلة مثل أي شخص آخر، بعض اللاعبين سيشاركون مع منتخباتهم وسأراهم، بعضهم سيكون في شتوتجارت بجانب منزلي ثم سأذهب في إجازة بعيدة جدا".

وتابع "مستقبل فاتي؟ ليس قراري، لديه عقد وهو من سيتخذ القرار المناسب، وعندما يحين الوقت سيناقشه معي ولكن في النهاية القرار يعود له".

وأضاف "تغيير أسلوب اللعب؟ سترون ذلك في الموسم القادما بما أن أسلوب اللعب كان واضحا للغاية فسترونه بأنفسكم العام المقبل".

وشدد "نتحدث عن تعزيز الصفوف، في المباريات الأخيرة لم تكن لدينا الكثير من الخيارات في بعض المراكز ونريد إضافة مزيد من الجودة للفريق، هذه مهمة ديكو وأرغب في مساعدته".

وأتم "أتمنى التوفيق للفريق النسائي في مباراة اليوم بنهائي دوري أبطال أوروبا، سأكون مشجعا لهعم وآمل أن يتمكنوا من الفوز باللقب، سيكون هذا هدفنا نحن أيضا في الموسم المقبل لمواصلة التطور".

وتوج برشلونة خلال الموسم بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة هانز فليك
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