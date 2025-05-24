رومانو: موناكو اقترب من التعاقد مع أنسو فاتي

السبت، 24 مايو 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في سوق الانتقالات عن اقتراب موناكو من التعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة.

وفقا لرومانو فإن موناكو قد اقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة على التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وسيملك برشلونة نسبة من أحقية إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

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كما اقترب موناكو من التوصل لاتفاق مع اللاعب الذي وافق بالفعل على الانتقال.

ولم يعتمد هانز فليك المدير الفني للفريق على اللاعب الإسباني كثيرا خلال الموسم الجاري.

وحسب صحيفة سبورت فإن فاتي بعد فترة طويلة من المحاولات للبقاء مع برشلونة، إلا أنه سئم من وضعه في الفريق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 11 مباراة مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ولعب فاتي بواقع 298 دقيقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة في لقاء الذهاب بأربعة أهداف دون رد.

وكان موناكو قد أجرى أو تعاقداته الصيفية بالتعاقد مع إريك داير لاعب بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الألماني.

أنسو فاتي برشلونة موناكو
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