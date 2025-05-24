الكشف عن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العرب 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن جدول مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العرب 2025.

وستلعب التصفيات بنظام المباراة الواحدة في العاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

وجاءت المباريات كالتالي:

عمان × الصومال

البحرين × جيبوتي

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

لبنان × السودان

الكويت × موريتانيا

اليمن × جزر القمر

وستسفر التصفيات عن انضمام 7 لاستكمال الفرق الـ16 المقرر مشاركتها في البطولة.

وضمنت منتخبات: مصر وقطر والجزائر والمغرب وتونس والسعودية والإمارات والأردن والعراق مشاركته في البطولة دون خوض التصفيات.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة قد كشفت أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، حفل القرعة النهائية للبطولة، التي ستنطلق في الأول من ديسمبر 2025 وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته.