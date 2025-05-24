خبر في الجول - بايرن ميونيخ يرغب في خوض حمزة عبد الكريم فترة معايشة بصفوفه

السبت، 24 مايو 2025 - 13:05

كتب : أحمد الخولي

حمزة عبد الكريم - الأهلي ضد بتروجت

تلقى الأهلي عرضا من بايرن ميونيخ من أجل إمكانية خوض لاعبه حمزة عبد الكريم لفترة معايشة من النادي الألماني.

وعلم FilGoal.com أن بايرن ميونيخ عرض فكرة خوض اللاعب لفترة معايشة ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

الأهلي لا يمانع الموافقة على العرض ولكنه أولا يرغب في معرفة التوقيت ومدة فترة المعايشة والتغطية المالية التي يمكن الحصول عليها من التجربة.

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وسيتم مناقشة الأمر خلال الفترة المقبلة مع بايرن ميونيخ والوكلاء المشاركين في العرض.

حمزة من مواليد 2008 وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي مرة واحدة وشارك في مباراة كبديل لمدة دقيقتين ضد بتروجت خلال الموسم الحالي.

وأسهم حمزة في تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما إلى كأس العالم والذي سيقام في قطر خلال العام الحالي.

حمزة عبدالكريم الأهلي بايرن ميونيخ
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