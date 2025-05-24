نور الدين أمرابط يصل الدار البيضاء للتوقيع لـ الوداد

السبت، 24 مايو 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

أمرابط - المغرب - كوت ديفوار

وصل الدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط إلى مدينة الدار البيضاء تمهيدا للتوقيع لنادي الوداد.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغرب، فإن نور الدين أمرابط يصل إلى مدينة الدار البيضاء تمهيدا للتوقيع لنادي الوداد والمشاركة مع في كأس العالم للأندية.

وأشار موقع راديو مارس المغربي في وقت سابق إلى توصل الوداد لاتفاق مع نور الدين أمرابط للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

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وبات اللاعب قريبا من التوقيع مع الوداد بعد وصوله الدار البيضاء في انتظار استكمال التفاصيل النهائية.

وينتهي تعاقد أمرابط مع هال سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري بعد الانضمام للفريق لمدة ستة أشهر قادما من أيك أثينا اليوناني.

ويبلغ نور الدين أمرابط من العمر 38 عاما ويلعب كجناح أيمن وسبق له تمثيل منتخب المغرب في 64 مباراة دولية.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

واستقر نادي الوداد المغربي على خوض فريقه مباراتين وديتين بشهر مايو الجاري ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم للأندية ضد كل من بورتو وإشبيلية.

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