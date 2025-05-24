مدرب تريزيجيه: سنقدم كل ما لدينا للفوز بكأس أمير قطر

شدد أرتور جورج مدرب الريان على أن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل الفوز على الغرافة والتتويج بلقب كأس أمير دولة قطر.

ويلعب الريان ضد الغرافة مساء السبت ضمن نهائي كأس أمير قطر.

وقال أرتور جورج مدرب الريان في مؤتمر صحفي: "ستكون مباراة صعبة لأن الغرافة فريق جيد جدا ومنافس عنيد وقوي وعلينا أن نتفوق عليهم في الأداء وتقديم كل مالدينا من أجل تحقيق الفوز والحصول على اللقب".

وأضاف "المباراة قد تنتهي في توقيتها الأصلي وقد تمتد إلى الشوطين الإضافيين ولكن الأهم أن نبذل كل الجهود اللازمة والتعامل مع كل الاحتمالات فيها والمجريات التي سوف تشهدها".

وأتم "الأهم بالنسبة لي هو الفوز وتحقيق اللقب وسنعمل على تحويل الضغوطات المحيطة بالمباراة لصالحنا ، وسوف نكون المبادرين من أجل التحكم في مجريات اللعب وتحقيق الفوز في النهاية".

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في تأهل الريان إلى نهائي كأس أمير قطر بعد تخطي الأهلي.

وينتقل تريزيجيه إلى صفوف الأهلي المصري بشكل رسمي عقب نهاية مشواره مع الريان في البطولة.