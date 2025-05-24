مصطفى فتحي يغيب عن بيراميدز ضد صنداونز

أعلن نادي بيراميدز غياب لاعبه مصطفى فتحي عن مواجهة ماميلودي صنداونز.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع صنداونز مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار بيراميدز إلى أن مصطفى فتحي سيغيب عن المباراة رغم سفره مع الفريق بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وينضم فتحي إلى صديق أوجولا والذي يغيب هو الآخر عن المباراة بسبب الإصابة.

ويلعب بيراميدز نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لصنداونز التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه كانت بعام 2016 على حساب الزمالك.

وتقام مباراة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.