مصطفى فتحي يغيب عن بيراميدز ضد صنداونز
السبت، 24 مايو 2025 - 12:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز غياب لاعبه مصطفى فتحي عن مواجهة ماميلودي صنداونز.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
ويلتقي بيراميدز مع صنداونز مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأشار بيراميدز إلى أن مصطفى فتحي سيغيب عن المباراة رغم سفره مع الفريق بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.
وينضم فتحي إلى صديق أوجولا والذي يغيب هو الآخر عن المباراة بسبب الإصابة.
ويلعب بيراميدز نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
وسبق لصنداونز التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه كانت بعام 2016 على حساب الزمالك.
وتقام مباراة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
نرشح لكم
نهائي أبطال إفريقيا – موعد مباراة الإياب بين بيراميدز ضد صنداونز في +95.. رأسية الكرتي تخطف تعادلا مثيرا لـ بيراميدز أمام صنداونز بنهائي أبطال إفريقيا انتهت نهائي أبطال إفريقيا - صنداونز (1)-(1) بيراميدز.. تعادل قاتل غزل المحلة يعلن غياب 5 لاعبين أمام طلائع الجيش تشكيل صنداونز - كاردوزو يدفع بالقوة الهجومية الضاربة ضد بيراميدز في نهائي أبطال إفريقيا تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد صنداونز في نهائي أبطال إفريقيا خبر في الجول - بايرن ميونيخ يرغب في خوض حمزة عبد الكريم فترة معايشة بصفوفه مصدر من بيراميدز يفسر لـ في الجول الموقف القانوني في قضية خصم نقاط الأهلي