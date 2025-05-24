آس: مودريتش يدرس عرضا مغريا من إنتر ميامي

يدرس النجم الكرواتي لوكا مودريتش عرضا مغريا من نادي إنتر ميامي الأمريكي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وتنتهي مسيرة مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي بعد سنوات من النجاح.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش تلقى عرضا مغريا لمدة عام واحد من إنتر ميامي.

ويسعي إنتر ميامي، المملوك جزئيا من قبل ديفيد بيكهام، لتعزيز صفوفه بلاعبين كبار ورفع مستوى المنافسة في الدوري الأمريكي، بعد استقطاب عدة نجوم عالميين خلال السنوات الماضية.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورجواياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ويرى مودريتش أن هذه الخطوة ستكون فرصة للحفاظ على مستواه والمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026، إضافة إلى أنها تحد جديد في مسيرته.

وينتهي عقد مودريتش - 39 عاما - مع النادي الملكي بنهاية موسم 2024-2025.

كما أعلن النادي الملكي أن مودريتش سيلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية في الصيف، قبل وضع كلمة النهاية على رحلة مليئة بالبطولات والألقاب.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

البطولة ذاتها أيضا تضم إنتر ميامي الذي يلعب رفقة الأهلي وبالميراس وبورتو.

فيما يتواجد ريال مدريد ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.