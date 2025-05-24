مورينيو يخطط لخطف نجم جديد من النصر السعودي

السبت، 24 مايو 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يخطط نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع نجم جديد من نادي النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.

ويتولى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو تدريب فنربخشة، ويضم بين صفوفه أندرسون تاليسكا نجم النصر السابق.

وطالب مورينيو بحسب صحيفة البلاد السعودية، إدارة ناديه بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويجد مورينيو في ماني الخيار الأنسب لتعزيز هجوم فريقه خاصة بعد ظهور بشكل جيد مع النصر خلال الموسم الحالي.

ويمثل راتب ماني مع النصر العقبة الأكبر أمام الفريق التركي الذي يسعى لشراء المدة من عقد السنغالي.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن ماني يتقاضى من النصر سنويا نحو 40 مليون يورو.

وينتهي تعاقد نجم ليفربول وبايرن ميونيخ السابق مع النصر بنهاية الموسم المقبل.

وانضم ماني للنصر قادما من بايرن ميونيخ، ولعب 92 مباراة بقيمصه وسجل 36 هدفا وصنع 25.

وقاد ماني نادي النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الهلال غريمه التقليدي.

ماني مورينيو النصر السعودي
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