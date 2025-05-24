مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت

تقام اليوم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما تنطلق الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × حرس الحدود.. 8:00 مساء.

البنك الأهلي × المصري.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال سوسيداد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × لاس بالماس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

ليجانيس × بلد الوليد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × ريال مايوركا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

خيتافي × سيلتا فيجو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

بولونيا × جنوى.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × مونزا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صنداونز × بيراميدز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس2.

دوري المحترفين المصري

المنصورة × طنطا.. 5:00 مساء.

سبورتنج × بروكسي.. 5:00 مساء.

منتخب السويس × السكة الحديد مودرن.. 5:00 مساء.

بلدية المحلة × الترسانة.. 5:00 مساء.

راية × وادي دجلة.. 5:00 مساء.

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء.

أسوان × لافيينا.. 5:00 مساء.

ديروط × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء.

بترول أسيوط × القناة.. 5:00 مساء.

نهائي كأس ألمانيا

أرمينيا بيليفيلد × شتوتجارت.. 9:00 مساء - دبي الرياضية.

نهائي كأس فرنسا

باريس سان جيرمان × ريمس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

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