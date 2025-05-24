مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت
السبت، 24 مايو 2025 - 10:34
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما تنطلق الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × حرس الحدود.. 8:00 مساء.
البنك الأهلي × المصري.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الزمالك × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإسباني
ريال مدريد × ريال سوسيداد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
إسبانيول × لاس بالماس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
ليجانيس × بلد الوليد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
رايو فايكانو × ريال مايوركا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
خيتافي × سيلتا فيجو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
بولونيا × جنوى.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ميلان × مونزا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
نهائي دوري أبطال إفريقيا
ماميلودي صنداونز × بيراميدز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس2.
دوري المحترفين المصري
المنصورة × طنطا.. 5:00 مساء.
سبورتنج × بروكسي.. 5:00 مساء.
منتخب السويس × السكة الحديد مودرن.. 5:00 مساء.
بلدية المحلة × الترسانة.. 5:00 مساء.
راية × وادي دجلة.. 5:00 مساء.
المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء.
أسوان × لافيينا.. 5:00 مساء.
ديروط × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء.
بترول أسيوط × القناة.. 5:00 مساء.
نهائي كأس ألمانيا
أرمينيا بيليفيلد × شتوتجارت.. 9:00 مساء - دبي الرياضية.
نهائي كأس فرنسا
باريس سان جيرمان × ريمس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
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