تقرير: الهلال يستعد لضم أوسيمين بدفع الشرط الجزائي في عقده

السبت، 24 مايو 2025 - 01:20

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي لضمه.

ويلعب أوسيمين حاليا معارا إلى النادي التركي من نابولي الإيطالي.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال السعودي اتفق مع اللاعب النيجيري على ضمه لمدة3 أعوام.

ووفقا للصحفة فإن الهلال سيدفع الشرط الجزائي في عقد المهاجم والبالغ 75 مليون يورو.

وتنتهي إعارة أوسيمين مع جالاتاسراي التركي بنهاية الموسم الجاري، ليعود إلى ناديه الإيطالي نابولي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

أوسيمين نابولي الهلال السعودي الدوري السعودي
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