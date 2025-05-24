كونتي يكشف نقطة التحول في موسم نابولي للتتويج باللقب الرابع

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي عن نقطة التحول في موسم فريقه والسبب في التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وفاز نابولي على كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "فرحة التتويج بالدوري لا تصدق، عندما وصلنا للملعب كان الأمر صعبا بسبب تواجد الجماهير كثيرة خارج الملعب، كنت أفكر في كيقية إسعادهم، وكانت ستكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي ألا أجعل هذا الجمهور سعيدا، كنت أشعر بالضغط، لكن كنا عازمين للفوز بالدوري".

وأضاف "كنت لاعبا وأعرف مشاعر اللعب تحت الضغط، لكن كنا نريد إسعاد الجماهير".

وأوضح "نقطة التحول كانت التعادل ضد إنتر على ملعبنا، لأن دون ذلك كان إنتر سينطلق وسيفوز بمباريات كثيرة ويهرب بالصدارة ولن نسنتيطع اللحاق به".

وأكمل "لكن التعادل أعطاني الثقة بإمكانية الفوز باللقب، اللاعبون لا يستسلمون أبدا، رغم الإصابات الكثيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "أؤمن بالعمل، وهذا اللقب يعود إلى الجميع في نابولي، إنه لقب الـ11 لاعبا الأساسيين والذين يأتون من مقاعد البدلاء أيضا".

وحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي الرابع في تاريخه والثاني خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

ورفع رصيده من النقاط لـ 82 نقطة، وظل في منافسة مع إنتر، لكن فريق الجنوب ظلت الأمور تحت سيطرته دون النظر ما يحققه إنتر ضد كومو الذي فاز أيضا بهدفين دون رد.