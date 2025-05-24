طولان: هذا سبب اختياري لتدريب المنتخب في كأس العرب وعدم سفري لحضور القرعة

كشف حلمي طولان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن سبب توليه لقيادة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

وقال طولان في تصريحاته لقناة دي إم سي: "تم ترشيح عدة أسماء مثل حسام البدري وطلعت يوسف لقيادة المنتخب في كأس العرب ولكن لا يمكن أن نأتي بمدرب بهذا الحجم لمدة شهرين ثم يرحل".

وأضاف "وجدت اللجنة الفنية تطلب مني تولي هذه المسألة كوني أملك الخبرة.. وهاني أبو ريدة وافق على ذلك حتى لا نحرج أحدا بتعيينه لفترة قصيرة، كذلك للحد من التكاليف المالية".

وأوضح "الجهاز الفني للمنتخب في كأس العرب سيعمل بلا مقابل. كلنا لسنا بحاجة للأموال".

وكشف "نحاول تقليل نفقات اتحاد الكرة حتى الآن ولذلك سيحضر أحمد حسن ممثلا عن المنتخب بدلا مني بما أن لديه دعوة لحضور القرعة بالفعل".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية من:

حلمي طولان مدير فني

أحمد حسن مدير المنتخب

عصام الحضري مدرب حراس المرمى

محمد نور مساعد المدرب

ممدوح المحمدي مساعد المدرب

وتقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 الجاري.

بينما تقام الأدوار التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة وإن كان الأقرب 16 منتخبا مثل النسخة الماضية من البطولة التي فاز بها منتخب الجزائر.