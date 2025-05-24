كرة سلة - نهائي دوري السوبر بدون جماهير

السبت، 24 مايو 2025 - 00:22

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إقامة نهائي دوري السوبر بدون جماهير.

وأتت الموافقة الأمنية بحضور 75 فرد فقط لكل فريق.

ويتكون هذا الحضور بواقع 25 فردا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إضافة إلى 50 فردا من أسر اللاعبين.

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وستقام المباريات فى صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5.

ويحسم الفريق الفائز بـ 3 مباريات لقب دوري السوبر.

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