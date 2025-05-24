مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة رفض الشق المستعجل في دعواه أمام المحكمة الرياضية بخصوص أزمة مباراة القمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما يتم تداوله حاليا يخص تقدمنا بما يسمى "الإجراءات العاجلة في الفصل في الموضوع" وهو قرار خصم النقاط من رصيد الأهلي".

وأضاف "طلبنا أن يتم حسم الأمر قبل 27 مايو وكان هذا إجراء روتينيا لأننا كنا نعلم أن الأطراف المتنازع معها سترفض الفصل بهذه السرعة".

وأوضح "لكن دعوانا بالشق المستعجل بعدم إعلان بطل الدوري لا تزال قائمة وننتظر الحكم فيها خلال 48 ساعة".

وقررت المحكمة الرياضية الدولية رفض الإجراء العاجل في دعوى بيراميدز بإيقاف تنفيذ قرار الرابطة الأخير بإلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أرسل اعتراضه على الإجراء العاجل في القضية، وهو ما أيده خطاب رابطة الأندية أيضا للمحكمة.

وأوضحت المحكمة في خطابها أن الأهلي اعترض على وجود محكم واحد في القضية وطالب بلجنة مكونة من 3 أعضاء.

المحكمة كذلك طالبت جميع الأطراف بتحديد موقف كل منهم من دفع حصته في الرسوم القضائية في موعد أقصاه 27 مايو.

وتلقت المحكمة الرياضية خطابا من الرابطة يفيد بالموافقة على خوض الإجراءات باللغة الإنجليزية ورفض الإجراء العاجل بخصوص النقاط وعدم وجود تفضيل فيما يخص اللجنة القضائية.

وكان FilGoal.com قد كشف كيف تتحرك رابطة الأندية واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة.

في البداية بيراميدز أرسل شكوى مستعجلة للمحكمة الرياضية الدولية يتظلم خلالها من عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في أزمة القمة، والهدف منها هو الحصول على قرار من المحكمة الرياضة قبل نهاية الدوري يوم 28 مايو الجاري.

النادي أرسل لائحة الرابطة مترجمة باللغة الإنجليزية، وأن رابطة الأندية خالفت اللائحة بتقليص عقوبة دون تطبيق للوائح.

المحكمة الرياضية أرسلت خطابا لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب صدور قرارات لجنة التظلمات وردود من رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز.

فكيف ستتحرك الرابطة؟ تبدأ في تجهيز حيثيات قرارها بتقليص العقوبة الصادر من مجلس إدارة الرابطة، وكذلك شرح المواد 62 و63.

فيما سيرد اتحاد الكرة عن طريق لجنة التظلمات التي استمعت لكل الأطراف في هذه القضية وستوضح سبب إصدارها لقرارها بدون أي تعديل لأنها صدرت بناءً على مواد لوائح رابطة الأندية.

ويختتم الأهلي وبيراميدز مشوارهما في الدوري المصري يوم 28 يونيو الجاري والذي سيتحدد من خلاله هوية بطل الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل جولة على النهاية، حيث سيحل فاركو ضيفا على الأهلي، فيما سيواجه بيراميدز مستضيفه سيراميكا كليوباترا.

وأعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة الأسبوع الماضي قرارها بشأن أزمة القمة بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وجاءت توصيات لجنة التظلمات