عبد النعيم لم يأت في ذكراه.. إنتر يخسر لقب الدوري بعد غرق كالياري بنابولي

صدفة أن ذكرى هدف سيد عبد النعيم لاعب إنبي السابق في الأهلي أتت في ليلة حسم الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر.

وكان إنبي انتصر على الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري في 2002 عن طريق سيد عبد النعيم، وكان الزمالك في حاجة إلى ذلك مع فوزه على الإسماعيلي لكي يتوج بلقب الدوري، وهذا ما تحقق بالفعل.

ولإكمال الصدفة، فإن إنتر كان يحتاج للأمر ذاته اليوم، فالنيراتزوري تمكن من الفوز على كومو بهدفين دون رد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، لكن لم يكن هذا كافيا.

كان ينتظر إنتر هدية ثمينة من كالياري على خطى جنوى وبارما من قبله أمام نابولي.

لكن فريق جزيرة ساردينيا غرق في نابولي بهدفين دون رد أيضا وغاب عنه "سيد عبد النعيم" المنتظر بالنسبة لإنتر.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى خلال المواسم الماضية التي يضع إنتر نفسه في هذا الموقف، ففي عام 2022 انتظر فريق مدينة ميلانو أيضا هدية من ساسولو للفوز على غريمه ميلان في الجولة الأخيرة لكي يحصل على لقب السكوديتو.

وفي النهاية فاز إنتر على سامبدوريا بثلاثية مع فوز ميلان أيضا وحصل الروسونيري على الدوري.

ولا يوجد أي أمل لإنتر للخروج ببطولة من الموسم الحالي إلا الفوز على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

ويغيب لقب دوري أبطال أوروبا عن إنتر منذ عام 2010 وتعتبر البطولة الأصعب في الموسم.

وبهذا الفوز اختتم إنتر موسمه وفي رصيده 81 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الحاصل على اللقب.

بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 49 في المركز العاشر.

بطل لمدة 21 دقيقة

دخل إنتر المباراة بقوة وهدد مرمى كومو في الدقيقة الثالثة عن طريق ماتيو دارميان أنقذها مدافع كومو على خط المرمى.

وفي الدقيقة 21 افتتح ستيفان دي فراي النتيجة بعد رأسية عقب ركية نذها هاكان تشالهان أوجلو.

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" الإنتر على عرش الكالتشيو مؤقتاً " 🔝



ستيفان دي فري من ضربة رأسية متقنة يسجل الهدف الأول لإنتر في شباك كومو ⚽️#كومو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/5DOCwa76jB — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 23, 2025

وظل إنتر بطلا لبطولة الدوري لمدة 21 دقيقة حتى أحرز سكوت مكتوميناي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 42.

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وفي الدقيقة 35 أنقذ يان سومر مرماه بعد تسديدة خطيرة من إيفان سمولتشيتش.

وانفرد مهدي طاريمي بمرمى بيبي رينا لكن تألق الحارس في إخراج الكرة في الدقيقة 37.

عاد التنافس مرة أخرى بين طاريمي ورينا إذ انفرد الإيراني بالحارس الإسباني وراوغه خارج منطقة الجزاء لكن تمت عرقلته وقرر الحكم طرده في الدقيقة 45.

الصدف لم تنته أبدا، إذ ضاعف إنتر الفارق في الدقيقة 51 عن طريق خواكين كوريا بعد تسديدة من داخل منطقة

كوريا يسجل الهدف الثاني لإنتر ببراعة ⚽️ وفي ذات اللحظة نابولي يسجل الثاني في مرمى كالياري عن طريق لوكاكو#كومو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/X7aBn2LxWf — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 23, 2025

وفي نفس الدقيقة تماما سجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني بعد انطلاقة من منتصف الملعب وراوغ مدافع كالياري ثم سدد الكرة وسكنت الشباك ليؤكد تفوق نابولي على كالياري.

"من طلبوه بالاسم.. يظهر في موعد الحسم" بمجهود فردي كبير.. روميلو لوكاكو يسجل الهدف الثاني واللقب يقترب أكثر وأكثر ⚽️#الدوري_الإيطالي #نابولي_كالياري#أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/iZJI5TiB28 — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 23, 2025

وفي النهاية لم يكن فوز إنتر كافيا بعد انتصار نابولي ليتوج بلقب الدوري الرابع في تاريخه والثاني خلال الـ3 سنوات الأخيرة.