اسكواش - تأهل 13 مصري لربع النهائي في بالم هيلز رجال وسيدات

وصل 7 لاعبين رجال و6 لاعبات سيدات لربع نهائي بطولة بالم هيلز للاسكواش، ليصل العدد إلى 13 لاعبا ولاعبة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو في بالم هيلز أكتوبر باستضافة البطولة في نادي بالم هيلز الرياضي.

تأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز بالفوز على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3-0.

ووصل محمد أبو الغار لربع النهائي بالفوز على الألماني رافائيل كاندرا بنفس النتيجة.

وفي مواجهة مصرية فاز كريم الحمامي بنتيجة 3-1 على فارس الدسوقي.

وانتصر يوسف سليمات على يحىى النواساني بنتيجة 3-0.

وحقق كريم عبد الجواد الفوز بنتيجة 3-1 على الإنجليزي أدريان والر.

وفاز محمد زكريا على محمد الشربيني بنتيجة 3-0، وأخيرا تفوق طارق مؤمن على الإسباني بيرنات خايمي بنتيجة 3-1.

وفي منافسات السيدات تفوقت نوران جوهر على ملاك خفاجي بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة فازت ندى عباس على الفيتنامية توماتو هو.

وانتصرت فيروز أبو الخير 3-0 على الفرنسية ميليسيا ألفيس.

وخسرت كنزي أيمن من البلجيكية نيلي جيلس بنتيجة 3-0، وخسر هانا رمضان من اليابانية ساتومي وانتابي بنتيجة 3-0.

وانتصرت فريدة محمد بصعوبة على هانا معتز بنتيجة 3-2، وفازت سلمى هاني على زينة مكاوي بنتيجة 3-1.

وأخيرا حققت أمينة عرفي الفوز على مريم متولي بنتيجة 3-0.

وتقام مباريات ربع النهائي في منافسات الرجال والسيدات يومي السبت والأحد.