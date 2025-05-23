بارتينوبي لن تغرق يا كونتي.. نابولي بطل الدوري الإيطالي للمرة الرابعة بتاريخه

لن يغرق فريقه يدربه أنطونيو كونتي في مسابقة الدوري.. نابولي بطل الدوري الإيطالي 2024-25 للمرة الرابعة في تاريخه.

نابولي انتظر للجولة الأخيرة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا للاحتفال بحسم اللقب والتتويج على حساب إنتر الذي ظل منافسا حتى آخر ثانية.

ورفع نابولي رصيده لـ 82 نقطة بفضل الفوز على كالياري بنتيجة 2-0 ودون النظر لما حدث بين إنتر وكومو، فالحقيقة لن تتغير، نابولي بطل الاسكوديتو.

بارتينوبي كانت إحدى الحوريات في الأساطير اليونانية، معروفة بصوتها الساحر. ووفقا للأسطورة، ألقت بنفسها في البحر وغرقت عندما فشلت أغانيها في إغراء أوديسيوس.

جُرف جسدها إلى شواطئ نابولي، على جزيرة ميجاريدي، حيث يقع الآن قلعة دِل أوفو. سُمّيت المدينة باسم بارتينوبي تكريما لها.

وفي يومنا هذا لن تغرق بارتينوبي يا معشر الطليان فصوتها ربما لم يكن عذبا كما كان منذ عامين رفقة لوتشيانو سباليتي وفيكتور أوسيمين وخيفيتشيا كفاراستيخيليا.

فبعد التتويج مر نابولي بموسم كارثي أنهاه عاشرا دون تأهل أوروبي وكأسوأ حامل لقب يدافع عن لقبه وتعاقب أسماء عديدة فنيا، لم تعرف خلالها كيف تعزف لحنا واحدا على الأقل طيلة الموسم، ورحل الثلاثي.

ظن البعض أن بارتينوبي المُلقبة بـ "ذات الصوت البكر" أنها لن تغني مرة أخرى بصوتها الساحر لكن وجدت من ينقذها من الغرق، أنطونيو كونتي على مقعد المدير الفني وسكوت ماكتوميناي وروميلو لوكاكو اللذان أعادا أحياء مسيرتهما وسجلا هدف التتويج ليصبحا من أساطير جنوب إيطاليا.

اليوم أيضا سينظر لهم دييجو أرماندو مارادونا بكل فخر وهو سعيد ففريقه حقق اللقب مرتين في ثمانينيات القرن الماضي في ظرف 4 مواسم، واليوم يتحقق الأمر مجددا لكن في 3 مواسم فقط.

نابولي بطل الدوري الإيطالي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وأيضا ضمن التواجد في السوبر الإيطالي بنظامه الجديد، والآن سيكون عليهم التعلم من الدرس السابق، رحل الجميع وانفرط عقد الفريق الفائز حتى لا يتكرر الأمر مجددا.

وأصبح أنطونيو كونتي أول مدرب يفوز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات مع 3 فرق مختلفة، مع إنتر ويوفنتوس ونابولي، ويسبقه فقط في قائمة الأكثر تتويجا باللقب كل من جيوفاني تراباتوني (7) وماسيمليانو أليجري (6).

ما قبل الجولة الأخيرة

إثارة الجولة 37 لا تزال عالقة بالأذهان، الدوري في الدقيقة 90 يذهب لإنتر، لكن لاتسيو أدرك التعادل فأعاد الصدارة لنابولي.

حصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 وبعد 4 دقائق من المداولات في أرض الملعب رفض الحكم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، ركلة جزاء لو احتسبت وسُجلت لحسمت كل شيء.

دخل نابولي الجولة الأخيرة وهو يواجه كالياري الذي ضمّن البقاء فعليا وهو في رصيد 79 نقطة، بينما حل إنتر ضيفا على كومو الصاعد رفقة سيسك فابريجاس وهو في جعبته 78 نقطة.

إلى اليوم الأخير

في دييجو أرماندو مارادونا وبملعب لا مقعد شاغر فيه ويتشح باللون السماوي دخل نابولي اللقاء ولا هدف له إلا الفوز فقط لحصد اللقب.

بينما دخل إنتر اللقاء ضد كومو والجميع يضع عينا في الملعب وآخر على الشاشات لمتابعة ماذا يفعل نابولي في نفس الوقت.

في الدقائق الأولى بملعب نابولي ضغط الفريق بكل صفوفه في آخر 30 متر من الملعب تاركا لاعبي كالياري في منطقة جزائهم للدفاع عن مرماهم.

14 تسديدة من داخل منطقة جزاء كالياري عن طريق لاعبي نابولي لم تجد طريقها لهز الشباك.

في المقابل تقدم إنتر بالهدف الأول في الدقيقة 21 برأسية من ستيفان دي فراي، هدف يعني أن اللقب في ميلانو.

عودة لجنوب إيطاليا، عرضية من ماتيو بوليتانو وتسديدة مقصية رائعة من سكوت ماكتوميناي نجم الفريق سكنت الشباك معلنة ألحان بارتينبوبي في اللقاء في الدقيقة 42.

شوط أول انتهى واللقب في يد نابولي.

الدقيقة 51 من اللقاء شهدت هدفين، في نابولي انفرد روميلو لوكاكو وراوغ المدافع مرتين بكل سلاسة ولدغ بسهولة بتسديدة أرضية الكرة مسجلا إياها في الشباك.

في نفس الدقيقة تحديدا في كومو أضاف خواكين كوريا الهدف الثاني لإنتر، هدف لن يغير أي شيء لأن اليد الأخرى لبارتينوبي وُضعت على لقب الدوري الإيطالي بالفعل.

النصف ساعة الأخيرة من اللقاء شهدت تغييرات من أنطونيو كونتي لتنشيط الفريق ولسماع صوت الجماهير وهو يلقي التحية على نجومه في الموسم وليس المباراة.

استحوذ نابولي على الكرة وكذلك إنتر لكن ذلك لا يهم، مرت الدقائق وعلت الأصوات في دييجو أرماندو مارادونا ومع إطلاق صافرة النهاية غنى الجميع في نابولي على شرف الاسكوديتو رقم 4 في تاريخ جنوب إيطاليا.