خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات مباراة بتروجت

الجمعة، 23 مايو 2025 - 22:18

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك

خرج الثلاثي ناصر منسي ومحمود بنتايك ونبيل عماد من حسابات أيمن الرمادي خلال مباراة الزمالك ضد بتروجت في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك للقاء بتروجت على ملعب الكلية الحربية غدا السبت في الثامنة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بنتايك يعاني من تمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني منسي من إصابة تمزق في العضلة الخلفية.

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وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة الفريق ضد بيراميدز والتي خسرها بنتيجة 1-0.

كما سيغيب نبيل عماد ايضا عن اللقاء بسبب الإصابة في العضلة الخلفية بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة للفريق.

ويعمل الجهاز الطبي على إعداد الثنائي لمباراتي فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري يوم 31 مايو الجاري ونهائي كأس مصر ضد بيراميدز في 5 يونيو المقبل.

ويحتل ناصر منسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا خلف الثنائي أسامة فيصل وإمام عاشور.

وسجل صاحب الـ 27 عاما 13 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم خلال 31 مباراة بقميص الزمالك.

فيما خاض المغربي بقميص الزمالك 28 مباراة سجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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