كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم

أعلن الأهلي انتقال ثنائي الفريق عبد الرحمن فيصل وأحمد عادل "دولا" لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية خوض الثنائي للتجربة بدءا من الموسم المقبل.

وتوج الأهلي بلقب البطولة السادسة هذا الموسم بالفوز على الزمالك في صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وأعلن العوضي انتقال فيصل إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل حيث سيرافق يحيى خالد.

ومن المقرر أن يتولى ستيفان مادسن المدير الفني للأهلي حاليا تدريب العملاق الباريسي بدلا من الموسم المقبل.

فيما سينتقل أحمد عادل "دولا" على فيزبريم المجري لمزاملة يحيى الدرع الموسم المقبل.

وفاز الأهلي في 2024-25 فاز بـ 6 ألقاب بواقع 3 محلية و3 قارية وهي: دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.