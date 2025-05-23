خبر في الجول - بمشاركة كريم فؤاد وعطية الله.. الأهلي ينتصر على شبابه وديا

أقام عماد النحاس مباراة ودية بين عناصر لاعبي الفريق الأول ضد الشباب مواليد 2005 اليوم الجمعة.

وانتصر الأهلي خلال اللقاء بنتيجة 2-1 استعدادا لمباراة الفريق ضد فاركو في المباراة الأخيرة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللقاء شهد تسجيل أسامة محمد هدف تقدم الشباب في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني شارك الثنائي محمد إمام وحسام عادل ضمن تشكيل الفريق الأول.

وقلب الأهلي الطاولة بتسجيل ثنائية عن طريق سجل يحيى عطية الله ومحمد إمام من صناعة حسام عادل.

وشارك مصطفى شوبير مع فريق 2005 بعدما طلب مشاركته مع فريق الشباب من أحل تحفيزه على التألق في مواجهة الفريق الأول، فيما بدأ مصطفى مخلوف أساسيا مع فريق الأهلي الأول.

اللقاء شهد مشاركة يحيى عطية الله وكريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد بعد تعافيهم من الإصابة.

فيما قاد السلوفيني نيتس جراديشار الهجوم، كما شارك في الوسط كل من أحمد رضا وعمر الساعي.

ولعب أيضا أشرف داري وخالد عبد الفتاح وعلي معلول خلال اللقاء.

ويخوض الأهلي اللقاء المقبل ضد فاركو في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

الفوز يعني تتويج الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.