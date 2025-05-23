انتهت الدوري الإيطالي - كومو (0)-(2) إنتر.. نابولي (2)-(0) كالياري.. الدوري في الجنوب

الجمعة، 23 مايو 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كومو ضد إنتر وكذلك نابولي أمام كالياري في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب بـ79 نقطة، بينما إنتر في الوصافة بـ78 نقطة.

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كومو × إنتر

انتهت

ق 51: جوووووول خواكين كوريا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: طرد رينا بعد تدخل خارج منطقة الجزاء على مهدي طاريمي.

ق 37: بيبي رينا ينقذ مرماه من انفراد مهدي طاريمي به.

ق 35: سومر ينقذ إنتر بعد تسديدة من إيفان سمولتشيتش.

ق 21: جووووووول ستيفان دي فراي بعد رأسية عقب ركنية نفذها هاكان.

ق 3: تسديدة من ماتيو دارميان ينقذها مدافع كومو على خط المرمى.

ق 2: تهديد أول على مرمى إنتر بعد تسديدة من نيكو باز أمسكها يان سومر.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة من هنا

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نابولي × كالياري

انتهت

ق 51: جوووووووووووووول روميلو لوكاكو بعد انطلاقة من منتصف الملعب وراوغ مدافع كالياري ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جووووووووول رااائع من مكتوميناي بعد مقصية.

ق 38: إنقاذ رائع من شيري بعد تسديدة من سبيناتزولا.

ق 25: تسديدة من لوكاكو بعد انفراد لكن ألحق يري مينا بالتسديدة وارتطمت في قدمه.

ق 15: ألين شيري حارس كالياري يتصدى لتسديدة قوية من أمير رحماني داخل منطقة الجزاء.

ق 10: تسديدة من بوليتانو تعلو المرمى بعد تحول سريع.

ق 3: تسديدة أرضية خطيرة للغاية من داخل منطقة الجزاء عن طريق راسبادوري بعيدة عن المرمى قليلا.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة من هنا

إنتر نابولي كالياري كومو الدوري الإيطالي
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