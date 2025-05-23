سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة

يقترب لامين يامال نجم برشلونة خطوة أخرى من السير على خطى ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن يامال سيرتدي الرقم 10 في الموسم المقبل، بدلا من رقمه الحالي 19.

يتزامن ذلك مع اقتراب أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني من الرحيل عن صفوفه.

وكان فاتي قد تسلم الرقم 10 بعد نهاية حقبة تاريخية للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بعد أن قضى 17 عاما مع الفريق الأول.

وكان ميسي قد ارتدى الرقم 10 في 2008، عقب رحيل رونالدينيو، حيث كان يرتدي الرقم 19 قبله، وهو نفس الرقم الذي يحمله يامال حاليا.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن طلبات لامين يامال لاعب برشلونة من أجل تمديد عقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد يامال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وفقا لكادينا سير فإن وكالة اللاعب طلبت حصوله على أعلى راتب في الفريق من أجل الموافقة على تمديد تعاقده.

الطرفان يريدان التوقيع على عقد جديد حتى 2030 ولكن يتبقى الأمور المالية فقط ما لم يتم الاتفاق عليها.

صاحب أعلى راتب حاليا في برشلونة هو روبرت ليفاندوفسكي والذي يحصل على 26 مليون يورو سنويا ويليه فرينكي دي يونج ومارك أندري تير شتيجن.

إدارة برشلونة ترى من الأساس أن عقود الثلاثي غير منطقية وبحاجة إلى المراجعة ولذلك فإعطاء لاعب آخر راتب أكبر منهم من شأنه إفساد منظومة الرواتب بالنادي.

وقد تلجأ إدارة برشلونة إلى رفع راتب يامال مع إقناع اللاعبين بتقليل رواتبهم ليظل هو الأكبر دون رفعه بشكل غير منطقي.

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات