تشكيل نابولي - ثقة كونتي لم تهتز.. لا تعديلات ضد كالياري

الجمعة، 23 مايو 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي تشكيل فريقه الأساسي ضد كالياري.

ويواجه نابولي غريمه كالياري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

ولم يجر المدرب الإيطالي أي تغييرات على التشكيل عن المباراة الماضية ضد بارما.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – ماتياس أوليفيرا – ليوناردو سبيناتزولا.

خط الوسط: فرانك زامبو أنجويسا – بيلي جيلمور.

أمامهما: سكوت مكتوميناي – جياكومو راسبادوري – ماتيو بوليتانو.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن وصيفه إنتر.

وفي حال فوز الفريق الجنوبي على كالياري سيتوج بلقب السكوديتو بغض النظر عن نتيجة لقاء إنتر ضد كومو.

وفي حال تعادله أو خسارته وفوز إنتر سيخسر اللقب لصالح النيراتزوري.

أما في حالة خسارة نابولي وتعادل إنتر سيتم لعب مباراة حاسمة لتتويج أحدهما بالدوري.

أنطونيو كونتي نابولي كالياري الدوري الإيطالي
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