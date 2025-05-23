كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك

الجمعة، 23 مايو 2025 - 20:48

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة يد

حصد الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 31-28 وأكمل السداسية.

وأقيم النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي في 2024-25 فاز بـ 6 ألقاب بواقع 3 محلية و3 قارية وهي: دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

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ولم يكتف الأهلي بذلك بل حصد برونزية تاريخية بالفوز على برشلونة في كأس العالم لكرة اليد كأول فريق غير أوروبي ينتصر على برشلونة تحت قيادة ستيفان مادسن المدير الفني.

وفاز الأهلي باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2021 كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب بالتساوي مع الإفريقي التونسي ويتفوق عليه الزمالك (7) ومولودية الجزائر (9).

وفاز عبد الرحمن فيصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية قبل رحيله صوب باريس سان جيرمان رفقة ستيفان مادسن المدير الفني.

فيما خاض أيضا أحمد عادل "دولا" آخر مباراة له قبل الانتقال لفيزبريم المجري بدءا من الموسم المقبل.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة وسُجلت 4 أهداف في أول دقيقتين بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

وبدأ الزمالك في التفوق بالنتيجة ووسع الفارق لهدفين في الدقيقة 10 بنتيجة 7-5.

ومع انتصاف الشوط ظل الفارق هدفين بنتيجة 9-7 ثم عدّل الأهلي النتيجة 12-12 في الدقيقة 25.

استغل الأهلي النقص العددي للزمالك وقلب النتيجة وتقدم 14-13 وأنهى الشوط متفوقا بنتيجة 15-14.

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك مبادرا هجوميا وتقدم 16-15 وتعادل الأهلي ثم تقدم مجددا في الدقيقة 8 بنتيجة 19-17.

استمر التعادل بين الفريقين وتقدم الزمالك في الدقيقة 19 بنتيجة 23-22.

واستطاع الأهلي قلب النتيجة وبسط سيطرته في آخر 10 دقائق ووسع الفارق لـ 5 أهداف قبل 4 دقائق على النهاية بنتيجة 29-24.

وحسم الأهلي اللقاء واللقب لصالحه بالفوز بنتيجة 31-28.

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