تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام على مقاعد البدلاء ضد كومو

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه كومو.

ويواجه إنتر غريمه كومو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويلعب خواكين كوريا ومهدي طاريمي في هجوم الفريق بدلا من الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – ستيفان دي فراي – كارلوس أوجوستو

خط الوسط: ماتيو دارميان – هاكان تشالهان أوجلو – كريستيان أسلاني – نيكولا زاليفسكي – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: خواكين كوريا – مهدي طاريمي

ويحتاج إنتر للفوز على كومو مع تعادل أو خسارة نابولي للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

وفي حال تعادل إنتر وخسر نابولي سيتعادلان في عدد النقاط وسيتم لعب مباراة فاصلة لحسم اللقب.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة.

بينما يأتي كومو بقيادة سيسك فابريجاس في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.