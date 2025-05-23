ابتعد المنافس الأقوى.. ليفربول الأقرب للتعاقد مع فيرتز

الجمعة، 23 مايو 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

تلقى ليفربول دفعة قوية للغاية في سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن إدارة بايرن ميونيخ صارت تعتقد أن اللاعب لن ينضم إلى النادي في الصيف، حيث يقترب من ليفربول أكثر.

وأشار التقرير إلى تفضيل فيرتز للانتقال إلى ليفربول تحديدا، ما يفتح الباب أمام الريدز لإتمام الصفقة مع ناديه.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: مانشستر سيتي انسحب من سباق التعاقد مع فيرتز مؤتمر جوارديولا: سعيد بخوض نهائي الكأس الثالث على التوالي.. ولن أتحدث عن فيرتز سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن لبدء التفاوض لضم فيرتز

صاحب الـ 22 عاما شارك مع ليفركوزن منذ بداية الموسم في 45 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.

ودخل فيرتز دائرة اهتمام فريقي بايرن ميونيخ وريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

وانسحب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فيرتز وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

فلوريان فيرتز باير ليفركوزن الدوري الألماني
نرشح لكم
تقرير: الوداد يتحرك لاستعادة يحيى جبران فوت ميركاتو: قبل المونديال.. خطوة من الهلال لحسم انتقال أوسيمين وكيل ربيعة لـ في الجول: مفاوضات الأهلي توقفت منذ 3 أسابيع.. وندرس عروضا سعودية الرياضية: الهلال مستعد لتحمل الشرط الجزائي.. وبرونو يطلب 30 مليون يورو يانج أفريكانز لـ في الجول: عرض الزمالك لضم مزيزي لا يحقق طموحتنا.. والمفاوضات مستمرة خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين العين الإماراتي ورامي ربيعة رومانو: كونيا يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد ماركا: ريال مدريد بدأ يفكر في التعاقد مع ويليامز
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم 6 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - بمشاركة كريم فؤاد وعطية الله.. الأهلي ينتصر على شبابه وديا 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإيطالي - كومو (0)-(0) إنتر.. نابولي (0)-(0) كالياري.. تصدي رائع من الحارس 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة 53 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نابولي - ثقة كونتي لم تهتز.. لا تعديلات ضد كالياري ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك ساعة | كرة يد
تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام على مقاعد البدلاء ضد كومو ساعة | الكرة الأوروبية
ابتعد المنافس الأقوى.. ليفربول الأقرب للتعاقد مع فيرتز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي