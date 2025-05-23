آس: ميليتاو يعود لتدريبات ريال مدريد

عاد إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد إلى تدريبات مرة أخرى.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني السبت المقبل.

ووفقا لصحيفة آس فإن المدافع البرازيلي عاد للمشاركة للمرة الأولى في تدريبات ريال مدريد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وغاب ميليتاو 4 أشهر نتيجة الإصابة.

وكان ميليتاو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدور الأول للدوري الإسباني.

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

ويغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عن قائمة الفريق المستدعاه ضد ريال سوسيداد لعدم جاهزيته.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.

وحسم برشلونة بطولة الدوري بعد فوزه على إسبانيول في الجولة قبل الماضية.