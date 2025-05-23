بعد 8 أعوام.. رونالدو يبيع أسهمه في ريال بلد الوليد

الجمعة، 23 مايو 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

رونالدو نازاريو

أعلن نادي ريال بلد الوليد نقل ملكيته إلى مجموعة استثمارية من أمريكا الشمالية.

ويملك البرازيلي رونالدو نازاريو حصص في بلد الوليد.

وظل أسطورة كرة القدم رئيسا لنادي بلد الوليد لمدة 8 أعوام.

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وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن المجموعة الاستثمارية التي اشترت أغلبية أسهم رونالدو أتت بدعم مالي من صندوق أوروبي.

وهبط بلد الوليد بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

وكان رونالدو أعلن بيعه أيضا خلال العام الماضي 90% من أسهمه في كروزيرو البرازيلي.

ووفقا للصحافة البرازيلية فإن رونالدو قد باع 90% من أسهم النادي مقابل 120 مليون دولار.

رونالدو كان قد اشترى كروزيرو في عام 2021 مقابل 70 مليون دولار أثناء تواجد النادي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي وانتشله من إعلان إفلاسه بسبب الديون التي وصلت لحوالي 250 مليون دولار.

رونالدو نازاريو ريال بلد الوليد الدوري الإسباني
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