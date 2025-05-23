المندوه يكشف حقيقة رحيل الرمادي قبل نهاية عقده

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة احتمالية رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق قبل نهاية عقده

وقال المندوه للمركز الإعلامي لناديه: "الزمالك متمسك بأيمن الرمادي حتى اليوم الأخير في عقده ويقدم له الدعم الكامل للنجاح في مهمته وتحقيق طموحات جماهير النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي يوفر كل الدعم للجهاز الفني وللفريق لتوفير الأجواء المناسبة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم ضد فاركو وبتروجت والوصول للمستوى الفني المناسب قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

ويستعد الزمالك للقاء بتروجت في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري غدا السبت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

وضمن الزمالك المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو القادم.