المندوه يكشف حقيقة رحيل الرمادي قبل نهاية عقده

الجمعة، 23 مايو 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - أحمد سمير

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة احتمالية رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق قبل نهاية عقده

وقال المندوه للمركز الإعلامي لناديه: "الزمالك متمسك بأيمن الرمادي حتى اليوم الأخير في عقده ويقدم له الدعم الكامل للنجاح في مهمته وتحقيق طموحات جماهير النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي يوفر كل الدعم للجهاز الفني وللفريق لتوفير الأجواء المناسبة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم ضد فاركو وبتروجت والوصول للمستوى الفني المناسب قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

أخبار متعلقة:
عمرو أدهم: رد الزمالك على طلب بيراميدز وصل إلى المحكمة الرياضية الدولية كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية فيفا يرفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة عن قيد الصفقات

ويستعد الزمالك للقاء بتروجت في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري غدا السبت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

وضمن الزمالك المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو القادم.

أيمن الرمادي الزمالك حسام المندوه الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات مباراة بتروجت خبر في الجول - بمشاركة كريم فؤاد وعطية الله.. الأهلي ينتصر على شبابه وديا عمرو أدهم: رد الزمالك على طلب بيراميدز وصل إلى المحكمة الرياضية الدولية مؤتمر الرمادي: لعنة الإصابات ضربتني في المعسكر.. ونجني تراكمات موسم كامل مؤتمر دودو الجباس: لدينا فرصة للتتويج بـ 3بطولات.. وصنداونز مختلف عن أورلاندو بايرتس بالجنيه والدولار حتى 2029.. جوائز ضخمة منتظرة لـ بيراميدز حال التتويج بالألقاب الموسم الحالي يورتشيتش: وصول بيراميدز للنهائي معجزة.. ونخوض 3 نهائيات في 10 أيام دون دعم من أحد خبر في الجول - عطية الله يتعافى من الإصابة.. والنحاس يحسم مصيره أمام فاركو
أخر الأخبار
خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات مباراة بتروجت 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم 42 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - بمشاركة كريم فؤاد وعطية الله.. الأهلي ينتصر على شبابه وديا 57 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإيطالي - كومو (0)-(1) إنتر.. نابولي (1)-(0) كالياري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل نابولي - ثقة كونتي لم تهتز.. لا تعديلات ضد كالياري ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك ساعة | كرة يد
تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام على مقاعد البدلاء ضد كومو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي