انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(28) الزمالك.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية

الجمعة، 23 مايو 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد 2025.

وتقام المباراة في صالة النادي الأهلي الذي يستضيف البطولة.

وتفوق الأهلي في نصف النهائي على منتدى المغربي، فيما فاز الزمالك على الترجي التونسي.

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ويمتلك الزمالك 7 ألقاب آخرها في 2023، والأهلي 4 ألقاب آخرها في 2021.

ويعد الترجي حامل اللقب إذ فاز على الزمالك في نهائي النسخة الماضية.

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نهاية اللقاء 31-28 للأهلي

ق 26: 29-24 لأهلي

ق 21: 26-23 للأهلي

ق 19: 23-22 للزمالك

ق 12: 20-20

ق 11: التعادل يعود 19-19

ق 8: 19-17 لأهلي

ق 6: 17-17

ق 3: الزمالك يتقدم 16-15

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 15-14 للأهلي

ق 28: 14-13 للأهلي

ق 25: 12-12 التعادل يعود من جديد

ق 14: 9-7 للزمالك

ق 12: 8-7 للزمالك

ق 10: 7-5 للزمالك

ق 7: 5-5 تعادل

ق 4: 4-3 للزمالك

ق 2: 2-2 تعادل مبكر وبداية سريعة

بداية اللقاء

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