كرة يد - اللقب يظل في أنجولا.. سيدات الأهلي يخسرن نهائي كأس الكؤوس أمام بترو أتليتكو

فازت سيدات بترو أتليتكو الأنجولي على الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد وحققن اللقب للمرة الـ 11 في تاريخهن.

واستضاف الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في 2025.

ولأول مرة تصل سيدات الأهلي لنهائي البطولة تاريخيا، إذ كان المركز الثالث هو الأفضل لهن من قبل.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الأنجولي بنتيجة 16-10.

واستطاع الفريق الأنجولي حصد اللقب بالفوز بنتيجة 29-18 بنهاية اللقاء.

ويعد بترو أتليتكو الأكثر تتويجا برصيد 11 لقبا.

وتسيطر فرق أنجولا على لقب البطولة في فئة السيدات منذ 2008 حيث يتقاسمها كل من بترو أتليتكو وبريميرو دي أجوستو.