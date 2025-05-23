كرة يد - اللقب يظل في أنجولا.. سيدات الأهلي يخسرن نهائي كأس الكؤوس أمام بترو أتليتكو

الجمعة، 23 مايو 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد سيدات

فازت سيدات بترو أتليتكو الأنجولي على الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد وحققن اللقب للمرة الـ 11 في تاريخهن.

واستضاف الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في 2025.

ولأول مرة تصل سيدات الأهلي لنهائي البطولة تاريخيا، إذ كان المركز الثالث هو الأفضل لهن من قبل.

أخبار متعلقة:
كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - للمرة الـ 12.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس منتظرا الزمالك أو الترجي يد - مهاب سعيد ينافس على جائزة أجمل هدف في موسم الدوري الفرنسي

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الأنجولي بنتيجة 16-10.

May be an image of ‎3 people, people playing soccer, people playing voleyball and ‎text that says '‎NU 1/SPO SPO AUP JLOSU ABM MSRT ಮ and nd c5a 自は إك JAKO‎'‎‎

واستطاع الفريق الأنجولي حصد اللقب بالفوز بنتيجة 29-18 بنهاية اللقاء.

ويعد بترو أتليتكو الأكثر تتويجا برصيد 11 لقبا.

وتسيطر فرق أنجولا على لقب البطولة في فئة السيدات منذ 2008 حيث يتقاسمها كل من بترو أتليتكو وبريميرو دي أجوستو.

كرة يد الأهلي كرة يد سيدات
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(28) الزمالك.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية مواعيد مباريات الجمعة 23 مايو - يد الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا.. وجولة الحسم في إيطاليا كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(22) الترجي.. الأبيض إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - للمرة الـ 12.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس منتظرا الزمالك أو الترجي
أخر الأخبار
الرمادي: لدينا مشكلة في إدارة كرة القدم بمصر.. ولم يتم تطوير المدرب المحلي 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات مباراة بتروجت ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم ساعة | كرة يد
خبر في الجول - بمشاركة كريم فؤاد وعطية الله.. الأهلي ينتصر على شبابه وديا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإيطالي - كومو (0)-(2) إنتر.. نابولي (2)-(0) كالياري.. هدفان في نفس الدقيقة ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل نابولي - ثقة كونتي لم تهتز.. لا تعديلات ضد كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي