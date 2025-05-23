مؤتمر ماريسكا: هذا موقفنا من اهتمام ريال مدريد بـ إنزو

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي موقف ناديه من اهتمام ريال مدريد بـ إنزو فيرنانديز لاعب الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "محظوظون جدا أننا لسنا بحاجة للاهتمام بنتائج الآخرين، هذا بمثابة الامتياز أن الأمر يعتمد علينا، اللاعبون يدركون أنها المباراة الأهم".

وأضاف "تعامل الفريق مع الضغط؟ تشعر به منذ اليوم الأول عندما تنضم لتشيلسي، لا تحتاج إلى هذه المباراة لتشعر به، النادي يحتاج للفوز بالمباريات بشكل مستمر".

وأكمل "اهتمام ريال مدريد بإنزو فيرنانديز؟ لا داعي للحديث عن التكهنات، سيبقى معنا، إنه أحد القادة في الفريق وقدم موسما جيدا جدا ويمكنه أن يكون أفضل خلال الموسم القادم".

وشدد "لا أحد يهتم براحة اللاعبين، عدد المباريات التي يلعبونها ليس طبيعيا، يقال إنهم يكسبون أموالا طائلة، لكن الأمر يتعلق بصحتهم وحمايتهم".

وأتم "نحتاج إلى تغييرات في التشكيل قبل نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لعدم وجود وقت كاف لاستعادة طاقتنا".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة ويكفيه الفوز لضمان التأهل للبطولة الموسم المقبل.

بينما يأتي فورست في المركز السابع برصيد 65 نقطة.