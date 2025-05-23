كرة نسائية - بهدف أشرقت.. الأهلي يحصد أول ألقابه بالفوز بكأس مصر على حساب دجلة

الجمعة، 23 مايو 2025 - 18:48

كتب : إسلام أحمد

الأهلي كرة قدم سيدات

حققت سيدات الأهلي أول لقب في تاريخهن بحصد كأس مصر 2024-25 بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

سجلت هدف التتويج أشرقت عادل.

وأدارت شاهندة المغربي اللقاء الذي أقيم على ملعب الترسانة.

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وبذلك ستلتقي سيدات الأهلي مع مسار -بطل الدوري المصري سيدات- في كأس السوبر المصري للكرة النسائية والذي تحدد موعده يوم 30 مايو الجاري.

ويخوض فريق سيدات الأهلي أول مواسمه على الإطلاق واستطاع خلاله الفوز بأول ألقابه بالإضافة للحصول على المركز الثاني في الدوري المصري خلف مسار.

وتفوقت سيدات الأهلي خلال مشوارها في الكأس على المعادي واليخت في ربع النهائي ثم انتصرن على مسار بركلات الترجيح في المربع الذهبي لحسم اللقب.

وصف المباراة

تألقت مها الدمرادش حارس الأهلي في الدقيقة 23 في التصدي لفرصة محققة من منار السيد.

وكادت حبيبة عصام أن تسجل الهدف الأول من متابعة كرة ارتدت من يد الحارس لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني سجل حبيبة هدفا ألغي سريعا بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة 66 أهدرت حبيبة عصام فرصة التقدم للأهلي بعدما استدارت وسدد كرة سهلة في يد الحارس.

وأهدرت نورا لاعبة دجلة فرصة خطيرة لخطف التقدم في الدقيقة 83 بتسديدة ساقطة من فوق الحارس مرت بجوار القائم.

وصل الفريقان لشوطين إضافيين، وأهدرت منار السيد فرصة خطف التقدم لدجلة.

وفي الدقيقة 107 انفردت أشرقت عادل وسدد كرة أرضية على يسار الحارس مسجلة أول أهداف الأهلي في اللقاء.

هدف وزنه ذهبا لأنه ساهم في تتويج الأهلي بأول ألقابه في تاريخ الكرة النسائية.

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