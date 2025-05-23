عمرو أدهم: رد الزمالك على طلب بيراميدز وصل إلى المحكمة الرياضية الدولية

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك وصول رد النادي على الطلب الذي تقدم به بيراميدز في الشق المستعجل للمحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة القمة.

وسبق أن أرسلت المحكمة الرياضية الدولية خطابا إلى اتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وطلبت المحكمة الرياضية الحصول على رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية وكذلك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال 24 ساعة حسبما علم FilGoal.com.

وقال أدهم عبر المركز الإعلامي: "تلقينا تأكيدا من المحكمة الرياضية يفيد بتسلمها ردنا من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف من نادي الزمالك على الطلب الذي تقدم به بيراميدز في الشق المستعجل بشأن أزمة القمة".

وأضاف "تحرك نادي الزمالك جاء وفقا للإجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشكاوى".

وأكمل "رد الزمالك لا يرتبط بمسار الشكوى وطلبات النادي التي سيقدمها النادي للمحكمة الرياضية خلال اليومين القادمين بخصوص قرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية حول واقعة انسحاب الأهلي من مباراة القمة في المرحلة النهائية من بطولة الدوري هذا الموسم".

وكشف FilGoal.com من قبل كيف تتحرك رابطة الأندية واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة؟

في البداية بيراميدز أرسل شكوى مستعجلة للمحكمة الرياضية الدولية يتظلم خلالها من عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في أزمة القمة، والهدف منها هو الحصول على قرار من المحكمة الرياضة قبل نهاية الدوري يوم 28 مايو الجاري.

النادي أرسل لائحة الرابطة مترجمة باللغة الإنجليزية، وأن رابطة الأندية خالفت اللائحة بتقليص عقوبة دون تطبيق للوائح.

المحكمة الرياضية أرسلت خطابا لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب صدور قرارات لجنة التظلمات وردود من رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز.

فكيف ستتحرك الرابطة؟ تبدأ في تجهيز حيثيات قرارها بتقليص العقوبة الصادر من مجلس إدارة الرابطة، وكذلك شرح المواد 62 و63.

فيما سيرد اتحاد الكرة عن طريق لجنة التظلمات التي استمعت لكل الأطراف في هذه القضية وستوضح سبب إصدارها لقرارها بدون أي تعديل لأنها صدرت بناءً على مواد لوائح رابطة الأندية.

ويختتم الأهلي وبيراميدز مشوارهما في الدوري المصري يوم 28 يونيو الجاري والذي سيتحدد من خلاله هوية بطل الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل جولة على النهاية، حيث سيحل فاركو ضيفا على الأهلي، فيما سيواجه بيراميدز مستضيفه سيراميكا كليوباترا.

وأعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة الأسبوع الماضي قرارها بشأن أزمة القمة بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وجاءت توصيات لجنة التظلمات