مؤتمر جوارديولا: فودين يعاني من مشاكل خارج الملعب.. وهذا موقف رودري ضد فولام

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فيل فودين لاعب الفريق سيتواجد على مقاعد البدلاء ضد فولام.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 38 والأخيرة في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "جون ستونز مستمر في الغياب للإصابة، لكن رودري وماتيو كوفاسيتش سيتواجدان على مقاعد البدلاء".

وأضاف "من الأفضل أن تصل إلى المباراة الأخيرة في الدوري وأنت تعلم أن الأمر يعتمد عليك بدلا من الآخرين لتأكيد تأهلك لدوري أبطال أوروبا، نحتاج لنقطة واحدة، لكن نريد الفوز ضد فريق قوي".

وأكمل "سعداء جدا بعودة رودري، أنا متأكد أنه سعيد جدا برد فعل الجمهور، لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يعود إلى مستواه المعهود، عليك دائما توخي الحذر وإلا قد تواجه مشاكل عضلية".

وشدد "صحيح أن فيل فودين عانى من مشاكل خارج الملعب وكذلك من الإصابات، نريد مساعدته، هو يحتاج للراحة، لا يهمني أدائه، أريده فقط أن يشعر بالراحة، يعاني من إصابة منذ فترة طويلة في الكاحل".

وأنهى حديثه قائلا: "عدم تسجيل هالاند بعد العودة من الإصابة؟ يتحسن في كل مباراة يلعبها وضد فولام سيساعدنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة.

بينما يأتي فولام في المركز العاشر برصيد 54 نقطة.