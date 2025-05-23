مؤتمر جوارديولا: فودين يعاني من مشاكل خارج الملعب.. وهذا موقف رودري ضد فولام

الجمعة، 23 مايو 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فيل فودين لاعب الفريق سيتواجد على مقاعد البدلاء ضد فولام.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 38 والأخيرة في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "جون ستونز مستمر في الغياب للإصابة، لكن رودري وماتيو كوفاسيتش سيتواجدان على مقاعد البدلاء".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: هذا يوم حزين لوداع دي بروين جوارديولا معلقا على ركلة جزاء مرموش المهدرة: أحب اللاعبين الذين يتحملون المسؤولية مدرب الأهلي - لم يلهمه جوارديولا بل معلمه ولا يساوم على مركز الظهير.. كيف يلعب خوسيه ريفيرو مؤتمر جوارديولا: سعيد بخوض نهائي الكأس الثالث على التوالي.. ولن أتحدث عن فيرتز

وأضاف "من الأفضل أن تصل إلى المباراة الأخيرة في الدوري وأنت تعلم أن الأمر يعتمد عليك بدلا من الآخرين لتأكيد تأهلك لدوري أبطال أوروبا، نحتاج لنقطة واحدة، لكن نريد الفوز ضد فريق قوي".

وأكمل "سعداء جدا بعودة رودري، أنا متأكد أنه سعيد جدا برد فعل الجمهور، لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يعود إلى مستواه المعهود، عليك دائما توخي الحذر وإلا قد تواجه مشاكل عضلية".

وشدد "صحيح أن فيل فودين عانى من مشاكل خارج الملعب وكذلك من الإصابات، نريد مساعدته، هو يحتاج للراحة، لا يهمني أدائه، أريده فقط أن يشعر بالراحة، يعاني من إصابة منذ فترة طويلة في الكاحل".

وأنهى حديثه قائلا: "عدم تسجيل هالاند بعد العودة من الإصابة؟ يتحسن في كل مباراة يلعبها وضد فولام سيساعدنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة.

بينما يأتي فولام في المركز العاشر برصيد 54 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا فولام
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - كومو (0)-(0) إنتر.. نابولي (0)-(0) كالياري.. تصدي رائع من الحارس سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة تشكيل نابولي - ثقة كونتي لم تهتز.. لا تعديلات ضد كالياري تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام على مقاعد البدلاء ضد كومو ابتعد المنافس الأقوى.. ليفربول الأقرب للتعاقد مع فيرتز آس: ميليتاو يعود لتدريبات ريال مدريد بعد 8 أعوام.. رونالدو يبيع أسهمه في ريال بلد الوليد مؤتمر ماريسكا: هذا موقفنا من اهتمام ريال مدريد بـ إنزو
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم 7 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - بمشاركة كريم فؤاد وعطية الله.. الأهلي ينتصر على شبابه وديا 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإيطالي - كومو (0)-(0) إنتر.. نابولي (0)-(0) كالياري.. تصدي رائع من الحارس 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نابولي - ثقة كونتي لم تهتز.. لا تعديلات ضد كالياري ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك ساعة | كرة يد
تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام على مقاعد البدلاء ضد كومو ساعة | الكرة الأوروبية
ابتعد المنافس الأقوى.. ليفربول الأقرب للتعاقد مع فيرتز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي