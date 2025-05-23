القائمة الأخيرة.. تواجد مودريتش ومبابي في وداعية أنشيلوتي ضد سوسيداد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد القائمة المستدعاه لمباراة الفريق ضد منافسه ريال سوسيداد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني السبت المقبل.

وتعتبر هذه القائمة هي الأخيرة للمدرب الإيطالي رفقة ريال مدريد، إذ أعلن النادي رحيله عقب انتهاء الدوري.

وأيضا سيكون الظهور الأخير لـ لوكا مودريتش في البطولات المحلية للفريق إذ سيرحل عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين – فران جونزاليز.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس – كيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز – جونزالو جارسيا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.

وحسم برشلونة بطولة الدوري بعد فوزه على إسبانيول في الجولة قبل الماضية.