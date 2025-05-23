مؤتمر أنشيلوتي الأخير: الفخر الحقيقي هو تدريب ريال مدريد.. وكرة القدم تغيرت كثيرا

أقيم المؤتمر الصحفي الأخير لـ كارلو أنشيلوتي كمدرب مع ريال مدريد عقب إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري لبدء رحلة جديدة مع منتخب البرازيل.

وسيقيم ريال مدريد حفلا عقب نهاية لقاء ريال سوسيداد في ملعب سانتياجو بيرنابيو للمدرب الإسباني ولوكا مودريتش قائد الفريق الذي سيرحل أيضا بنهاية الموسم.

وأجرى المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد المؤتمر الصحفي الأخير له بقميص الملكي وهو ما يأتي في السطور التالية.

اليوم الأخير

"الإثارة لا مفر منها، اليوم الأخير لي في فالديبيباس (مقر تدريبات الفريق) وغدا السبت آخر مباراة، عندما تنتهي مرحلة فيكون هناك الكثير من المشاعر".

"لدي عاطفة عظيمة ولست حزينا على الإطلاق لكن سعيد جدا، مرحلة مهمة للغاية في مسيرتي تقترب من نهايته".

"حاولت فعل كل ما هو ممكن لأجل النادي وأغادر سعيدا وراضيا".

"أعتبر أنني نجحت أيضا في تحمل أكثر من 700 مؤتمر صحفي معكم وما أقصده أننا قضينا وقتا ممتعا معا، وتحمل ذلك العدد من المؤتمرات ليس سهلا لأن أسئلة بعضكم لم تكن دائما لطيفة".

"وراثيا مشاعري تظهر سريعا، لذلك غدا سيكون يوما مثيرا للغاية ولن أخفي دموعي إذا بدأت بالبكاء ولن يكون هناك مشكلة".

"سيكون يوما جميلا أشاركه مع مودريتش فهو لاعب رائع وأسطورة ويبدو أن قول وداعا له شيء لطيف".

التكريم

"التكريم في يومي الأخير؟ الفخر الحقيقي أنني حصلت على فرصة تدريب ريال مدريد والفوز بالألقاب وصناعة التاريخ، هذا هو الهدف منذ وصولي في 2013".

"لا أستطيع إيجاد طرق أخرى ممكنة لتوديعكم سوى نقل كل الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي".

"نصائح لمدرب ريال مدريد المقبل؟ كل ما أستطيع قول إن تدريب ريال مدريد نعمة، أتمنى التوفيق لتشابي ألونسو لأنه مدرب لديه الصفات اللازمة لتدريب هذا النادي، ويجب أن يستمتع".

"أفضل ليلة قضيتها في بيرنابيو؟ كل الألقاب والنهائيات التي فزنا بها، ولن تُنسى ليالي العودة ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي للأبد".

البرازيل

"متحمس لتدريب البرازيل بطل العالم 5 مرات، تحدي كبير وأحب فرصة الاستعداد لكأس العالم مع البرازيل".

"علاقتي مع ريال مدريد ستكون مدى الحياة، وكما قلت ليس لدي أي رغبة في تدريب أي نادٍ آخر، ولا أعرف مستقبلي، لكن المستقبل القريب هو تحقيق نتائج جيدة مع البرازيل".

كرة القدم

"تغيرت كرة القدم في آخر 12 عاما كما تغيرت في آخر 20 عاما، فزت بأول لقب دوري أبطال مع ميلان في 2003 والأخيرة في 2024 مع ريال مدريد، مرت 21 عاما، ولو لم أتكيف مع التغيرات لما تمكنت من الفوز باللقب بعد 20 عاما".

"تلقيت مساعدة كبيرة من طاقم تدريبي شاب متحمس جعلني أواكب العصر، كرة القدم تتغير وستتغير، والآن أصبح تحليل المباريات أكثر من قبل".

"في هذه الأيام تركز على الكرات الثابتة والخروج بالكرة واللعب في منتصف ملعب الخصم والدفاع المنخفض، منذ 20 عاما لم يؤخذ ذلك في الاعتبار، كان الاستعداد النهائي 2003 أسهل بكثير من 2024".

"ارتكاب قرار خاطئ؟ أعرف أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء، لكن لا أستطيع إخباركم بما كان له فيّ أثر كبير، حتى الآن لا شيء يجعلني مستيقظا في الليل".

نهاية حقبة

"نهاية حقبة مع رحيل مودريتش؟ هو أحد أفراد الجيل الذهبي الرائع، كارباخال لا يزال موجودا، لكن دورة انتهت وهناك لاعبون شباب مستمرون منذ فترة طويلة مثل كامافينحا ورودريجو وفينيسيوس".

"لا يجب على جماهير ريال مدريد أن تقلق، ستبدأ حقبة جديدة، وريال مدريد سيواصل، مسيرة مودريتش وصلت للنهاية مثل مسيرتي ومسيرة كروس ورونالدو وبنزيمة وراموس وكاسيميرو وكاسياس، لكن ريال مدريد لا يزال أفضل نادي في العالم".

ويعد كارلو الأكثر تتويجا في تاريخ الملكي بواقع 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس عالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، لقبان في الدوري الإسباني، لقبان في كأس الملك، ولقبان في السوبر الإسباني.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال ولايتين في 352 مباراة فاز في 252 مباراة وتعادل في 48 وخسر 52، لتكون مباراة الغد هي الأخيرة للإيطالي مع الملكي.