مؤتمر دودو الجباس: لدينا فرصة للتتويج بـ 3بطولات.. وصنداونز مختلف عن أورلاندو بايرتس

الجمعة، 23 مايو 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

دودو الجباس لاعب بيراميدز

يثق دودو الجباس مهاجم بيراميدز في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز غدا السبت ضيفا على صنداونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وقال الجباس في مؤتمر صحفي: "رغم حداثة عهد بيراميدز، وصلنا لهذه المرحلة الحاسمة ونسعى لأن نكون أبطالا لأقوى بطولة في إفريقيا، ولدينا حافز قوي لإنهاء الموسم بشكل مثالي".

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وأضاف "لدينا فرصة للتتويج بثلاث بطولات خلال 10 أيام، وهذا يمثل دافعا كبيرا لنا. الجميع يشعر بالمسؤولية الكبيرة والمكانة التي سنصل إليها لو حققنا هذه الإنجازات".

وتابع "مواجهة أندية كبرى في إفريقيا دائما شيء رائع، ولعبنا ضد فرق جنوب إفريقية عدة مرات. صن داونز أكثر قوة وخبرة عن أورلاندو بايرتس ولديه خبرة اللعب في النهائيات. أتوقع مباراة قوية جدا أمام منافس قوي".

وأتم "نحن الآن في مرحلة حاسمة، ولدينا حافز كبير لتحقيق لقب أقوى بطولة في أفريقيا. لن ننشغل بما يحدث في الدوري، والتركيز بالكامل منصب على نهائي دوري الأبطال".

وتقام مباراة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بيراميدز صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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