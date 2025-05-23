بالجنيه والدولار حتى 2029.. جوائز ضخمة منتظرة لـ بيراميدز حال التتويج بالألقاب الموسم الحالي

وصل بيراميدز للمرحلة الحاسمة من موسمه في الكرة المصرية والإفريقية إذ سينافس على 3 ألقاب في أقل من 15 يوما.

ويحسم بيراميدز مصيره في 3 بطولات وهي الدوري المصري حيث يتنافس مع الأهلي وكأس مصر حيث سيواجه الزمالك ودوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي.

وينتظر بيراميدز رقم كبير من الجوائز المالية والمسابقات التي سيخوضها في الفترة المقبلة حال استطاع التتويج بالألقاب.

ويعد بيراميدز على مقربة من الـ 3 ألقاب في أقل من أسبوعين عبر 4 مباريات.

ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. صنداونز × بيراميدز – السبت 24 مايو في الرابعة عصرا.

الجولة 9 من الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الأربعاء 28 مايو في الثامنة مساءً.

إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز × صنداونز – السبت 24 مايو في الثامنة مساءً.

نهائي كأس مصر.. الزمالك × بيراميدز – الخميس 5 يونيو في الثامنة مساءً.

فكم سيحصد بيراميدز حال التتويج بالألقاب هذا الموسم؟

الدوري المصري

إذا استطاع بيراميدز حصد اللقب على حساب الأهلي في الجولة الأخيرة سيفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.

ويحتاج بيراميدز للفوز مع تعثر الأهلي بالخسارة من أجل الفوز باللقب.

وسيحصد حينها جائزة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مصري.

كأس مصر

إذا استطاع بيراميدز الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في النهائي فسيحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ووفقا للأرقام السابقة فإن بطل كأس مصر يحصد ما يساوي 1.5 مليون جنيه مصري.

دوري أبطال إفريقيا

إذا استطاع بيراميدز الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز في النهائي سيحقق أول ألقابه القارية.

وسيحصد حينها جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار أمريكي، أي ما يقارب 200 مليون جنيه مصري.

هل يشارك بيراميدز في بطولات مستقبلية؟

السوبر المصري

بالفعل ضمن بيراميدز المشاركة في كأس السوبر المصري للموسم المقبل سواء بالفوز بلقب الدوري أو الوصافة.

وفقا لجوائز النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري فإن بيراميدز إذا فاز باللقب سيحصد 250 ألف دولار، والمركز الثاني يحصد 125 ألف دولار، فيما يفوز صاحب المركز الثالث بـ 75 ألف دولار وأخيرا الرابع بـ 50 ألف دولار.

السوبر الإفريقي

إذا توج بيراميدز بلقب دوري الأبطال فسيحصل على حق المشاركة في كأس السوبر الإفريقي للموسم المقبل.

الفوز باللقب يعني اقتناص 500 ألف دولار وخسارة اللقب تساوي 250 ألف دولار.

كأس إنتركونتيننتال 2025

فوز بيراميدز بدوري الأبطال أيضا يعني مشاركته في كأس إنتركونتيننتال 2025 رفقة أبطال القارات تحت رعاية فيفا.

في البداية سيخوض مباراة كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي رفقة أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

الفوز بأول مباراة يعني حصد 2 مليون دولار وفي حال الخسارة سيحصد مليون دولار فقط.

بينما الفوز في نصف النهائي يعني ارتفاع الجوائز المالية لـ 4 ملايين دولار.

والفوز باللقب سيصل بالجائزة المالية لـ 5 ملايين دولار.

كأس العالم للأندية 2029

فوز بيراميدز بدوري الأبطال أيضا يضمن مشاركته في كأس العالم للأندية 2029 في ثاني نسخ البطولة الكبرى كأول ممثل لإفريقيا.

وفقا للأرقام الحالية فإن مشاركة فرق من إفريقيا تساوي 9.5 مليون دولار.

الفوز في أي مباراة سيساوي مليوني دولار والتعادل يساوي مليون دولار.

وربما سترتفع القيمة المالية في النسخة الثانية حال تحقيق للنسخة الأولى المقررة في الشهر المقبل ناجحا كبيرا.

فكم سيحصد بيراميدز ماليا؟ كل ذلك يتوقف على ما سيحققه الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري.